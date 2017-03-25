МЧС локализовало последствия разлива нефти в Домодедове

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Спасатели МЧС успели предотвратить распространение нефтяного пятна в пруду в Домодедове. За двое суток работы на месте удалось собрать с реки около 40 кубометров горючего. Установить виновника нефтевыбросов в водоем поможет экспертиза, она определит точный состав смеси и источник ее появления.

Жители подмосковного Домодедова бьют тревогу. В местном пруду обнаружено 50 тонн горючего. Вещество попало и в соседние водоемы. Ощущается едкий запах. Спасатели успели предотвратить распространение нефтяного пятна. Но люди все же опасаются экологической катастрофы, передает "ТВ Центр".

Быстрая река в деревне Истомиха сегодня напоминает застойное болото. А причиной тому стало огромное маслянистое пятно, размером в несколько десятков квадратных метров. Кто-то сбросил в реку 50 тонн горючего. Едкий запах керосина предвещал экологическую угрозу, на борьбу с которой вовремя вышли несколько десятков спасателей.

Бобры и утки теперь не скоро появятся в окрестностях этого водоема. Экосистеме реки Мураниха нанесен колоссальный ущерб, считают местные жители. Они первыми забили тревогу. При этом утверждают, что подобные выбросы в воду случались и раньше, но в этот раз им в буквальном смысле перекрыли кислород.

За двое суток работы на месте спасателям удалось собрать с реки около 40 кубометров горючего. Насколько серьезный ущерб нанесен экологии можно будет судить через неделю, когда станут известны результаты лабораторных исследований.

"Я могу успокоить сразу всех жителей, что угрозы никакой нету жизни, и здоровью, и территории. Природоохранная прокуратура работает. При промывке резервуаров с нефтепродуктами в Домодедовском аэропорту произошла утечка нефтепродуктов", - сказал начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Аэропорт "Домодедово", между тем, всячески отрицает свою причастность к данному инциденту. Установить виновника нефтевыбросов в водоем поможет экспертиза, она определит точный состав смеси и источник ее появления.

Елена Сахно, Дмитрий Иванов, Алексей Колесник, "ТВ Центр".