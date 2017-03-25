Строительство микрорайона для военных в Москве завершат в 2017 году

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В этом году в столице завершат строительство самого крупного микрорайона для военнослужащих на Левобережной улице. Несколько домов там уже заселены, а в ближайшее время ключи от квартир получат еще сотни семей.

В этом году в Москве завершат строительство самого крупного микрорайона для военнослужащих на Левобережной улице, передает "ТВ Центр".

Несколько домов там уже заселены. В ближайшее время ключи от квартир получат еще сотни семей. В субботу с ними встретились представители Минобороны. Рассказали о ходе работ и продемонстрировали возведенные корпуса. Строительство микрорайона долгое время было заморожено из-за банкротства компании СУ-155.

"Минобороны приняло на себя ответственность, были изысканы дополнительные средства. И наш исполнитель завершает строительство. Мы пригласили военнослужащих, чтобы они убедились, что темпы строительства, графики, которые были утверждены министерством. Они выдерживаются. И в соответствии с ними, в частности, 22 корпус, один из корпусов в максимальной готовности, будет передан под заселение третьего апреля", - сказал замминистра обороны Тимур Иванов.