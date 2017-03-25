Ансамбль Росгвардии покоряет Францию

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Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии покоряет Францию. Выступления проходят по всей стране, в том числе столице страны. Ансамбль исполняет военную и русскую народную музыку. Кроме того, коллектив исполняет современные хиты.

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии покоряет Францию. Выступления проходят по всей стране, в том числе в Париже. В гастрольной программе: военная и русская народная музыка. Кроме того, коллектив исполняет современные хиты, передает "ТВ Центр".

Это мгновенное попадание в сердца зрителей. Будь-то русский фольклор, оперная классика. Или революционные гимны начала 20 века. Ансамбль Росгвардии России в очередной раз покоряет Францию отточенным мастерством и широтой репертуарной палитры.

Неделя гастролей. Сначала Лион. Теперь Париж. Концерты в самом сердце французской столицы, особенном для меломанов зале. Зал Плейель легендарная парижская площадка. Построенный в конце 19 века, с уникальной акустикой, он помнит фортепьянные концерты Стравинского и блюзовые импровизации Рея Чарльза. Покорить такую сцену задача непростая. Но ансамбль Росгвардии справляется. Шесть концертов в Париже и аншлаги каждый вечер.

А каждый день - обязательные репетиции. Оркестр, хор, танцоры. Чтобы на сцене они выглядели как единый, слаженный механизм, идеального звука и точности движений могут добиваться часами. Такому упорству Жульен Дассен уже перестал удивляться. Сын легендарного французского шансонье Джо Дассена гастролировал с ансамблем по России. Теперь, смеется, его русские корни в нем не просто говорят, поют.

Мощь, стать, идеальная выправка - это все о них. Но не только. Чего стоит искрометное выступление балалаечников. Зажигательное исполнение знаменитой "Смуглянки". Когда артист хора вдруг выходит из строя, чтобы станцевать соло. Или уж совсем неожиданное: поп-хит на службе у военного оркестра.

"Ансамбль Виктора Елисеева очень популярен во Франции. Они открывают дверь в русскую культуру. И здесь у них свои преданные поклонники, их узнают. Они как поп-звезды", - отметил продюсер Тьери Вульф.

Париж рукоплещет. Кажется, не в силах отпустить их со сцены. Во французскую столицу Ансамбль Росгвардии обещает вернуться с гастролями уже через несколько месяцев. Чтобы снова удивлять и обезоруживать. Силой искусства.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".