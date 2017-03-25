В Москве проходят веселые старты для всей семьи

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В этом году в веселых стартах принимают участие более 300 команд. Главная цель масштабной эстафеты - приобщить как взрослых, так и детей к регулярным занятиям спортом. Кроме того, на празднике выступают творческие коллективы.

Всей семьей за здоровьем! Под таким девизом в Москве сегодня проходят соревнования, передает "ТВ Центр".

В этом году участие принимают более 300 команд. Главная цель масштабной эстафеты - приобщить как взрослых, так и детей к регулярным занятиям спортом. Победителей ждут кубки и медали. А маленькие гости получат сладкие подарки.

Кроме того, на празднике выступают творческие коллективы. Такие соревнования проходят в столице каждый год. Раньше веселые старты проводились под девизом - "Папа, мама, я - спортивная семья".