Девять человек погибли в результате обрушения ТЭЦ в Китае

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В результате обрушения строящейся ТЭЦ в Китае погибли девять человек и еще два пострадали. В настоящее время на месте дежурят спасатели. О причинах случившегося пока не сообщается.

В городе Гуанчжоу произошло обрушение строящейся тепловой электростанции. В результате происшествия погибли девять человек и еще два пострадали. Об этом сообщает "Синьхуа".

В настоящее время на месте дежурят сотрудники спасательной службы. Причины случившегося пока остаются неизвестными. Под завалами ТЭЦ еще могут находится люди.