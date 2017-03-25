Максакова впервые прокомментировала убийство Вороненкова
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Мария Максакова впервые прокомментировала убийство своего мужа Дениса Вороненкова, застреленного в центре Киева 23 марта. Она отметила, что теперь будет думать о своем сыне, которому 11 месяцев. По словам Максаковой, после убийства мужа ей также может угрожать опасность.
Жена убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и оперная певица Мария Максакова впервые прокомментировала смерть своего мужа. Об этом сообщает "Коммерсант".
"Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев", - приводит слова Максаковой издание Meduza.
Она отметила, что после гибели Вороненкова ей также угрожает опасность. Максакова добавила, что если бы экс-депутата охраняли так же хорошо, как и ее саму, то все было бы в порядке.
Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Сам убийца получил ранение в голову от охранника. Позднее он скончался в больнице.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в убийстве прослеживается "явный почерк российских спецслужб". В ответ Дмитрий Песков отверг обвинения украинского лидера и отметил, что убийство говорит о том, что Киев не смог обеспечить Вороненкову безопасность.
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