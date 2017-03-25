13:40, 25 марта 2017

Неизвестные устроили стрельбу в отеле-казино в Лас-Вегасе

Теги:  В мире  полиция  сша  нападение

Неизвестные в масках совершили нападение на отель-казино Bellagio в Лас-Вегасе. По неподтвержденной информации, они хотели ограбить магазин элитных часов. В настоящее время из здания эвакуированы люди, а сам комплекс оцеплен полицией.

В Лас-Вегасе продолжается противостояние полиции и преступников, открывших стрельбу в знаменитом отеле-казино Bellagio. Они вооружены винтовками и кувалдами, передает "ТВ Центр".

По неподтвержденной информации, нападавшие одеты в маски свиней. Их целью называют ограбление расположенного в здании магазина элитных часов. Сейчас из отеля и казино эвакуированы люди, комплекс оцеплен полицией. Информация о заложниках пока не подтверждается. Очевидцы сообщают о задержании одного из налетчиков.

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