Неизвестные устроили стрельбу в отеле-казино в Лас-Вегасе

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Неизвестные в масках совершили нападение на отель-казино Bellagio в Лас-Вегасе. По неподтвержденной информации, они хотели ограбить магазин элитных часов. В настоящее время из здания эвакуированы люди, а сам комплекс оцеплен полицией.