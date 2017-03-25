На складе боеприпасов в Харькове продолжаются взрывы

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Новые взрывы слышны на военном складе в Харькове. В настоящее время пиротехники обследуют эту территорию. В зоне ЧП отключили газоснабжение, а также временно остановили автомобильное и железнодорожное сообщение.

На военном складе в Харьковской области, где почти два дня бушевал пожар, слышны новые взрывы. Детонируют боеприпасы, передает "ТВ Центр".

Территорию сейчас обследуют пиротехники. В зоне ЧП отключили газоснабжение. Временно остановили автомобильное и железнодорожное сообщение. В радиусе 40 километров закрыли воздушное пространство.

Возгорание на складе произошло в ночь на четверг. Из-за огня начали взрываться танковые и артиллерийские снаряды. Сотни зданий поблизости были повреждены. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Всего спасатели эвакуировали почти 20 тысяч жильцов. Пожар удалось ликвидировать лишь к вечеру пятницы. Возбуждены уголовные дела по статьям "Диверсия" и "Халатность".