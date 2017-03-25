КПРФ предложила программу вывода страны из кризиса

Теги: Общество партия зюганов кпрф

На пленуме КПРФ обсуждаются проблемы русофобии и антисоветизмом в стране. В партии намерены на законодательном уровне содействовать сохранению музеев, монументов и мемориалов советской эпохи, а также, активно противостоять попыткам переименования городов, площадей и улиц.

Борьбу с русофобией и антисоветизмом обсуждают в субботу в Подмосковье на пленуме КПРФ. По мнению коммунистов, именно такие враждебные проявления угрожают сейчас России, передает "ТВ Центр".

В партии намерены на законодательном уровне содействовать сохранению музеев, монументов и мемориалов советской эпохи. А также, активно противостоять попыткам переименования городов, площадей и улиц. На встрече зашла речь и об антикризисных мерах, которые разработали в КПРФ. Так, коммунисты предлагают направить не менее 10 процентов расходов бюджета на сельское хозяйство.

"На выборы в Госдуму мы предложили программу вывода страны из кризиса. "10 шагов к достойной жизни". Сегодня на пленуме мы подтверждаем ее приоритет. Наша партия - за национализацию стратегических отраслей экономики и контроль над банковской системой. Мощный государственный сектор должен стать фундаментом социально-экономических преобразований", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.