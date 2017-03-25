На северо-востоке Москвы завершилось строительство нового храма
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Строительство нового православного храма завершилось в столице. Это пятикупольная церковь в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" на северо-востоке города. Она будет рассчитана на 500 прихожан.
На северо-востоке Москвы завершилось строительство нового православного храма. Это пятикупольная церковь в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", передает "ТВ Центр".
Сейчас завершается внутренняя отделка. Качество выполненных работ проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Он провел на объекте выездное совещание. Со стороны главного фасада храма предусмотрена звонница. Церковь рассчитана на 500 прихожан. А пока до официального открытия для них действует небольшая часовня.