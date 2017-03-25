Трое детей погибли в результате ДТП в Подмосковье. Видео

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В Московской области произошла авария с участием легкового автомобиля и "Газели". В результате ДТП погибли трое детей. В интернете появилась видеозапись с места происшествия на трассе М-5.

Трое детей погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и "Газели". Авария произошла на 143 километре дороги М-5 в Московской области. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП в автомобиле Renault погибли трое детей в возрасте 12 и 13 лет, также пострадал один несовершеннолетний в возрасте 13 лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель "Газели" по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. В настоящее время выясняются все подробности данного происшествия.