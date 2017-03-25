Лидеры 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию

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Главы стран Евросоюза подписали декларацию о будущем сообщества без Великобритании. Церемония проходила на Капиталийском холме в Риме. Лидеры государств подчеркнули в декларации "приверженность работать в единстве в составе Евросоюза".

Лидеры 27 государств Евросоюза подписали Римскую декларацию о будущем сообщества без Великобритании. Об этом сообщает ТАСС. Данная церемония проходила на Капитолийском холме в столице Италии во время саммита ЕС.

Главы стран по очереди подходили к столу и подписывали декларацию. Текст документа пока не опубликован, однако лидеры государств подчеркнули в ней "приверженность работать в единстве в составе Евросоюза".

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