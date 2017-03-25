Медведев поручил министерствам ввести скидки в системе "Платон"

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Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать вопрос о введении скидок в системе "Платон". Кроме того, Минтрансу и Минюсту следует изучить ситуацию с увеличением штрафов за проезд большегрузов по федеральным трассам, а также разработать систему наказания за превышение весовых нагрузок.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проработать вопрос применения скидок в системе взимания платы с дальнобойщиков "Платон". Об этом сообщается на сайте правительства.

"Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос и представить предложения о применении скидок при расчете размера платы в системе "Платон" в увязке с величиной фактического пробега транспортного средства по федеральным трассам", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минюсту и Минтрансу также поручено изучить вопрос с увеличением штрафов за проезд большегрузов по федеральным трассам без внесения оплаты, а также разработать систему наказания за превышение максимально допустимых весовых нагрузок.