Денис Вороненков похоронен в Киеве

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На Зверинецком кладбище в Киеве похоронен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Ранее в субботу церемония прощания с ним проходила во Владимирском соборе. На ней присутствовало около ста человек, в том числе вдова Мария Максакова.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в столице Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее во Владимирском соборе проходило прощание с экс-депутатом. На панихиде присутствовало около ста человек, в том числе вдова Мария Максакова. Она заявила в субботу, что не планирует выдвигать никаких версий убийства своего мужа.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Сам убийца получил ранение в голову от охранника. Позднее он скончался в больнице.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в убийстве прослеживается "явный почерк российских спецслужб". В ответ Дмитрий Песков отверг обвинения украинского лидера и отметил, что убийство говорит о том, что Киев не смог обеспечить Вороненкову безопасность.

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