В Минске прошли массовые задержания на акции "День воли"

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Полицейские начали массовые задержания участников несанкционированной акции оппозиции в центре Минска. Они доставлены в местные РУВД столицы Белоруссии. По предварительным данным, всего было задержано около ста человек.

В центре Минска полицейскими задержаны участники несанкционированной акции оппозиции "День воли". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Константина Шалькевича.

"Задержанные доставлены в разные РУВД Минска для разбирательства", - отметил он. По предварительной информации, перед акцией и в ходе нее было задержано не менее ста человек. Некоторых из них уже начали отпускать.