Минобороны усомнилось в скором освобождении Ракки

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В российском министерстве обороны усомнились в оптимизме военного ведомства Франции по поводу скорого освобождения сирийского города Ракка. По словам Игоря Конашенкова, реальный успех и сроки завершения этой операции будут напрямую зависеть от понимания и готовности координировать свои действия со всеми силами.

В Минобороны России усомнились в знании военным ведомством Франции реальной обстановки в сирийском городе Ракка. Об этом TVC.ru сообщил официальный представитель нашего министерства Игорь Конашенков. Ранее министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что Ракка окружена и битва за нее начнется в ближайшие дни.

"Любому военному специалисту понятно, что освобождение Ракки не станет легкой прогулкой для международной коалиции. Реальный же успех и сроки завершения этой операции будут напрямую зависеть от понимания и готовности координировать свои действия со всеми силами, ведущими борьбу в Сирии с международным терроризмом", - сказал Конашенков.

По его словам, оптимизм французского министра обороны имеет "какие-то особые национальные источники вдохновения", которые не связаны с реальностью и обстановкой в регионе.