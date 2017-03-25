Президент Литвы назвала Россию угрозой для всей Европы

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По словам президента Литвы, Россия представляет угрозу не только Прибалтике, но и всей Европе. Кроме того, Даля Грибаускайте просит США решиться на дислокацию своих вооруженных сил в балтийском регионе для защиты их территории.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия представляет угрозу для всей Европы. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

"Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде и вблизи наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии", - отметила Грибаускайте.

Кроме того, она просит США решиться на постоянную дислокацию своих вооруженных сил в Прибалтике. По словам президента Литвы, без системы ПРО невозможно защитить свою территорию и наземные силы.