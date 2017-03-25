Женская сборная России по керлингу впервые вышла в финал ЧМ

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Впервые в своей истории женская сборная России по керлингу вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале наша команда обыграла шведок со счетом 9:3. В финале россиянки встретятся с Канадой.

Женская сборная России по керлингу впервые в истории вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Пекине. Об этом сообщает Championat.com.

В полуфинале россиянки обыграли сборную Швеции со счетом 9:3. В составе нашей команды выступали Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева и Алина Ковалева.

В финале Россия встретится с канадками, а сборная Швеции сыграет с командой Шотландии в матче на бронзу.