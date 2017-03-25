Германские политики и бизнесмены приехали в Крым

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Политики и бизнесмены из Германии прибыли в Крым для ознакомления с экономическим потенциалом республики. Срок их нахождения на территории полуострова составит 10 дней. Они планируют посетить Ялту, Севастополь и Симферополь.

В Крым приехала делегация бизнесменов, политиков и депутатов из Германии для ознакомления с экономическим потенциалом полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу национально-культурной автономии региона Юрия Гемпеля.

"Мы встретили делегацию из Германии в количестве 10 человек, в их числе политики, депутаты регионального уровня, бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости. Срок их пребывания - семь дней", - отметил Гемпель.

По его словам, в процессе знакомства с регионом они планируют посетить Ялту, Севастополь и Симферополь. Там они посмотрят на достопримечательности, встретятся с представителями национальных культурных объединений и с главой парламента Крыма Владимиром Константиновым.