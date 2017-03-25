Мужчина зарезал своего отца на юго-востоке Москвы

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СКР возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на Армавирской улице в столице. По данным следствия, в ходе ссоры сын нанес своему отцу не менее трех ножевых ранений в живот. В настоящее время злоумышленник задержан и в скором времени ему будет предъявлено обвинение.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. Инцидент произошел в пятницу в одном из жилых домов на улице Армавирская.

"В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений сын нанес своему 58-летнему отцу не менее трех ударов ножом в область живота. Мужчина незамедлительно был доставлен в больницу, где от полученных повреждений скончался", - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в следственный отдел. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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