Киев назвал условия участия России в "Евровидении"

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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Киев готов пустить на "Евровидение-2017" другого представителя России, у которого "нет проблем с украинским законодательством".

Вместо Юлии Самойловой на песенный конкурс "Евровидение" может поехать любой другой участник от России, у которого нет проблем с "украинским законодательством", заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

По его словам, Киев готов принять все 43 страны-участницы конкурса, и Россия – не исключение. "Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, которые не имеют проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", - заявил Кириленко в эфире "Украинского радио", передает ТАСС.

23 марта организаторы "Евровидения-2017" предложили Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой во время песенного конкурса. Однако там от этой идеи отказались, заявив, что такое предложение противоречит самому смыслу мероприятия.

В свою очередь, Кириленко отметил, что украинские каналы не смогут показать выступление российской певицы, так как, это является нарушением законодательства страны.

22 марта СБУ официально запретила на три года Юлии Самойловой посещать Украину из-за нарушения законодательства страны. Там считают, что россиянка, из-за выступления летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление украинского кабмина, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.