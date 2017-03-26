ЕС обвинил Белоруссию в нарушении демократических обязательств

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В Европейской службе внешних действий заявили, что действия правоохранительных органов в Белоруссии противоречат заявлениям официального Минска о приверженности принципам демократии и международным обязательствам. Так там прокомментировали задержания людей по различным обвинениям, в том числе, журналистов.

Действия белорусских правоохранительных органов противоречат заявлениям властей этой страны о приверженности демократии, заявили в Европейской службе внешних действий. Так там отреагировали на сообщения о задержаниях людей по различным обвинениям, в том числе журналистов, передает "Интерфакс".

Европейская служба внешних действий заявила, что действия правоохранительных органов противоречит заявлениям официального Минска.

В заявлении службы говорится, что ЕС внимательно следил за реакцией официального Минска на недавние демонстрации. "Такое подавление противоречит заявлениям официального Минска о приверженности принципам демократии и международным обязательствам", - отметили там.

Также в Европейской службе внешних действий подчеркнули, что несмотря на призывы международной общественности, задержания во время акции в Минске, которая прошла 25 марта, были неуместными. "В этой связи мы напоминаем, что применение силы против мирных демонстрантов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах", - отметили в заявлении.

В связи с этим служба потребовала немедленно освободить всех задержанных граждан. "Шаги, предпринятые Белоруссией для соблюдения универсальных основных свобод, верховенства закона и прав человека, будут оставаться ключом к формированию отношений Европейского Союза с этой страной", - добавили сотрудники службы.

Накануне в субботу в центре Минска местные полицейские задержали участников несанкционированной акции оппозиции "День воли". По некоторым данным, всего было задержано не менее 100 человек.