В Европе готовятся к пресечению новых терактов

Теги: великобритания Происшествие лондон

Полиция Лондона расследует новый случай наезда автомобиля на прохожих. Трое пострадали. Подозреваемые сейчас задержаны. Только в среду столицу Великобритании потрясла атака - на мосту у парламента. Террорист на машине сбил нескольких человек и убил полицейского. Напряжение из-за угрозы террористических актов нарастает сейчас по всей Европе.

Минувшей ночью, всего спустя четыре дня после трагедии, жители Лондона вновь испытали тот же ужас. Около полуночи в субботу автомобиль снова въехал в прохожих. Район Ислингтон – это в северной части Лондона - тут же оцепили. На место приехали спецслужбы и медики, передает "ТВ Центр".

Автомобиль к тому моменту уже был пуст. Злоумышленники сбежали. Рядом с машиной лежали трое раненых: два мужчины и женщина получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, полиция обнаружила на месте два ножа. Водителя и пассажиров уже задержали. Речь идет о четырех мужчинах, всем от 17 до 19 лет.

Новые подробности стали известны и по делу о теракте 22 марта. Выяснилось, что Халид Масуд, сидевший за рулём легковушки и сбивший людей на мосту Вестминстер, не раз признавался, что "хочет крови и кого-нибудь убить". Об этом полиции рассказал его друг Ли Лоуренс. А однажды, 17 лет назад, когда между мужчинами, якобы, завязалась ссора, Масуд приставил к горлу Лоуренса нож. В Скотланд Ярде уверены, что Масуд был вдохновлен идеями запрещенного в России "Исламского гсоударства". Премьер-министр Великобритании Тереза Мей заявила, что Халид Мосуд несколько лет назад попадал в поле зрения разведчиков MI5. Но наблюдение со временем сняли.

Полиция опросила более трёх тысяч свидетелей и продолжает поиски возможных сообщников террориста. Несколько человек 25 марта задержали в Манчестере и Бирмингеме. Еще четверых подозреваемых сейчас ищут по всей стране. Британия скорбит по погибшим. На место трагедии продолжают нести цветы. А в церквях проходят службы в память о жертвах.

Напряжение сейчас царит по всей Европе. Во французских аэропортах после нападения на полицейского в Орли дежурят военные с собаками. Неспокойно и в Германии. К слову, стали известны новые подробности в деле об атаке, совершенной в Берлине во время рождественских праздников. Глава Уголовной полиции Северного Рейна-Вестфалии обвинил своих берлинских коллег в том, что они недооценили опасность преступника в то время, когда он еще был в поле зрения полицейских. Уве Якоб сообщил, что предлагал депортировать тунисца, въехавшего в толпу на грузовике в декабре, за полгода до трагедии. Но в Берлине не нашли правовой базы, которая позволила бы доказать причастность Аниса Амри к террористической деятельности.

Когда всё произошло, рассказал Уве Якоб, к нему зашли подчинённые со словами "надеемся, это был не тот Амри, который так долго был у нас в руках". Комментариев от полиции Берлина пока не поступало.

Евгения Карих, Александр Званцев, ТВ-Центр.