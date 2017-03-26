Шесть человек погибли в результате теракта в Бангладеш

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Террористы ИГ взяли на себя ответственность за теракт, устроенный в Бангладеш. В результате двух взрывов погибли шесть человек. Еще около 40 получили ранения.

Шесть человек погибли и около 40 получили ранения в результате двух взрывов, которые устроили террористы-смертники в Республике Бангладеш, сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошёл возле границы с Индией. Ответственность взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

За последнее время террористы всё более активно действуют в Бангладеш. В минувшую пятницу смертник подорвал себя на контрольно-пропускном пункте возле столичного аэропорта. А на прошлой неделе взрыв прогремел на территории военной части в пригороде Дакки.