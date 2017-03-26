В Москве назвали новые санкции США подрывом борьбы с терроризмом

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Новые санкции США против восьми российских компаний противоречат заявлениям о приоритетной борьбе с терроризмом, заявили в МИД России. Между тем, официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что новая порция ограничительных мер никаких серьёзных проблем не причиняет.

США ввели новые санкции против восьми российских компаний, связанных с авиастроением и подготовкой лётных специалистов. Одной из причин в Вашингтоне назвали сотрудничество указанных организаций с Ираном. В МИД России выразили разочарование таким решением американских властей. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой, сообщает "ТВ Центр".

"Никаких серьёзных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на своё законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией", - говорится в ее заявлении.

В российском МИД считают, что такие действия Вашингтона противоречат заявлениям о приоритетной борьбе с терроризмом, который угрожает и самим США. Американские власти идут на поводу у политиков, которые ставят своей целью разрушение российско-американского сотрудничества. "Эти деятели давно ищут врагов не там, где они реально существуют", - говорится в заявлении МИД.