В Монако на глазах у прохожих ограбили ювелирный магазин

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Трое неизвестных устроили налет на ювелирный магазин в Монте-Карло. Это произошло в середине дня и при многочисленных свидетелях. Полиции удалось задержать одного из грабителей.

Дерзкое ограбление совершено в Монако. Трое неизвестных устроили налёт на ювелирный магазин в Монте-Карло. Это произошло при свете дня и многочисленных свидетелях, сообщает "ТВ Центр".

Чтобы отвлечь внимание полиции, преступники устроили задымление в находящемся неподалёку тоннеле. Однако одного из них силовикам удалось задержать. Некоторые источники говорят о двоих задержанных, у которых обнаружена часть похищенных драгоценностей. Третьему налётчику удалось скрыться. Сейчас район оцеплен, полиция предупреждает, что подозреваемый может быть вооружён.