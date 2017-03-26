В акции "Час Земли" приняло участие рекордное количество стран

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Более 180 стран присоединились к Международной экологической акции "Час Земли" в этом году. Это бьёт все рекорды! Началась она в Самоа, а завершилась несколько часов назад на островах Кука. Россия приняла участие уже в девятый раз. В Москве подсветка погасла в Кремле, Белом Доме, главном корпусе МГУ и Храме Христа Спасителя. А на Тверской улице состоялся масштабный велопробег.

Такой Красная площадь бывает лишь раз в году в последнюю субботу марта. Сейчас куранты Спасской башни пробьют 20 часов 30 минут, и главная площадь страны, словно, растворится в темноте. Впору, свечи доставать. Не гаснут лишь знаменитые кремлевские звезды. Никаких перебоев с электричеством. Просто "Час Земли" в Москве, сообщает "ТВ Центр".

Гаснет подсветка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, дома правительства, гостиницы "Украина". А всегда оживленный Новый Арбат без ярких фасадов домов-книжек, как будто, успокаивается. 1700 зданий в столице на час отключили внешнее освещение.

"Мы мыслим глобально, а действуем локально. Это тоже основной принцип - экологический. Все видят, что в городе происходят изменения такие серьезные. Появляются общественные пространства. Мы занимаемся энергосбережением, развиваем общественный транспорт. В любом случае, все это приводит к экономии ресурсов", - отметил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

60 минут вряд ли изменят планету. Но цель не сэкономить электроэнергию, а обратить внимание на проблемы экологии. За 10 лет существования акция стала крупнейшей в мире. Впервые свет погасили в Австралии в 2007-м. Спустя десять лет "Час Земли" это два миллиона человек, 184 страны. Эйфелева башня, Голливудские холмы, Тадж-Махал и знаменитые Китайские пагоды на целый час остаются без архитектурной подсветки.

В России первыми свет выключили во Владивостоке. У здания главпочтамта и железнодорожного вокзала. Следом Иркутск, Красноярск, Томск, Уфа. В год экологии, которым в нашей стране объявлен 2017-й, к акции особое внимание.

"Сегодня в этой акции участвуют 125 городов и некоторые города - впервые. Тот же Грозный, как мне коллеги рассказали, тоже участвует в сегодняшний акции. Каждый город проводит свою акцию. Акцию отдельную по тематике", - заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

В Северной столице, например, на волю выпустили сов. Изъяли их у уличных фотографов. Вот и полетели совы в родную стихию. Хотя сегодняшний ночной Петербург они вряд ли узнают. В сумраке растворились Эрмитаж, Петропавловский Собор и даже разводные мосты. Кое-кто пошел еще дальше и не просто выключил свет, а пересел на самый экологичный вид транспорта - велосипед.

И пусть через 60 минут на улицы Москвы свет вновь вернулся, эстафету приняли соседи, в очередной раз доказав Земля - наш общий дом.

Матвей Шестаков, Сергей Давидяк, Дина Самохина, Андрей Пашутин, Арсений Калашников, "ТВ Центр".