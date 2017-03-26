В МГУ 26 марта начался День открытых дверей

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Ректор МГУ Виктор Садовничий готов ответить на вопросы школьников и их родителей во время Дня открытых дверей 26 марта. В ходе мероприятия традиционно будет рассказано о программах подготовки и правилах поступления.

Тысячи абитуриентов со всей России приехали 26 марта на День открытых дверей в МГУ. В главном университете страны расскажут о программах подготовки и правилах поступления, сообщает "ТВ Центр".

Больше всего интерес вызывает новый, уже 43-й факультет ВУЗа - космических исследований.

Там студенты будут изучать "чёрные дыры" и поведение человека в невесомости. МГУ подготовит специалистов, в том числе для работы на космодроме "Восточный". На вопросы школьников и их родителей лично ответит ректор университета Виктор Садовничий.