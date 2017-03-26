В Китай из США привезли гигантскую панду Бао Бао

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Первая гигантская панда, которая появилась на свет в США, наконец переехала на свою историческую родину. К сложному перелёту в Китай медведица готовилась несколько месяцев. В дороге животное сопровождали ветеринары и переводчик. Как выяснилось, Бао Бао реагирует только на английскую речь.

Более 16 часов в дороге. Сначала самолет, а потом наземный транспорт. И вот Бао Бао - на земле своих предков. Редкая черно-белая медведица из семейства гигантских панд появилась на свет три года назад в зоопарке Вашингтона. Но, как и все детеныши, рожденные в неволе, по соглашению принадлежит Поднебесной. Аренда каждой такой особи приносит экономике Китая ощутимую прибыль - миллион долларов каждый год. Гигантские панды - исчезающий вид, который находится под особой защитой, передает "ТВ Центр".

В КНР Бао Бао станет участницей национальной программы по разведению. За ее состоянием круглосуточно наблюдают ветеринары. Ждут, когда медведица еще немного подрастет, чтобы обзавестись потомством. Сама Бао Бао в новом доме уже освоилась. И чувствует себя комфортно. Хотя первое время сильно нервничала из-за смены обстановки. Бродила по клетке и даже на любимый бамбук смотрела без интереса.

"Когда Бао Бао только привезли, мы каждый день проводили рядом с ней, чтобы малышка поскорее привыкла к новому месту. Но она молодец, очень открыта к людям. И у нас уже установились дружеские отношения. Когда кто-то из смотрителей зовет ее по имени, Бао Бао начинает улыбаться. Даже привыкла к китайской речи", - заявил специалист китайского центра по охране и исследованию больших панд Вэй Рун Пин.

К новому обитателю здесь, в долине панд, готовились особенно тщательно. Обстановка должна быть максимально близка к условиям дикой природы. Много зелени, деревьев. И обязательно полоса препятствий. Соорудили даже качели. Так что скучать Бао Бао точно не придется. Пустевший когда-то вольер сверкает чистотой. Посмотреть на первый выход в свет этой медведицы, как и ожидалось, собрались несколько десятков человек.

Вырастают панды почти до двух метров в высоту. А вес взрослой особи достигает 150 килограммов. У самки рождается, как правило, один-два детёныша. Мама к ним очень привязана и ни на шаг не отпускает от себя малышей. Недаром, панды - считаются символом мира, дружбы и семьи. И даже в книгу рекордов Гиннеса занесены за их красоту и обаяние.

Вспышки камер тут и там. Но Бао Бао от такого количества внимания не смущается. А наоборот, с удовольствием тянется за предложенным угощением и даже позирует.

Алина Напара, "ТВ Центр".