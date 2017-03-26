На Камчатке проснулся вулкан, спавший 250 лет

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Спавший 250 лет вулкан Камбальный проснулся на Камчатке. В связи с извержением объявлен оранжевый уровень авиационной опасности. Гигантский шлейф пепла уже протянулся вдоль Курильских островов на 900 километров. Полёты ограничены.

На Камчатке проснулся вулкан Камбальный. Извержение стало большим сюрпризом для учёных - никаких признаков возможной активности он не подавал, сообщает "ТВ Центр".

Гигантский шлейф пепла уже протянулся вдоль Курильских островов на 900 километров. Объявлен предпоследний оранжевый уровень авиационной опасности. Полёты ограничены. Пока угрозы населённым пунктам нет, но специалисты не исключают выпадение пепла на город Северо-Курильск в Сахалинской области.

Высота Камбального - более двух тысяч метров. Имя ему дали казаки-первопроходцы по названию местной реки. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано почти 250 лет назад.