Пентагон отчитался о ликвидации лидера "Аль-Каиды"

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В Пентагоне заявили о ликвидации полевого командира "Аль-Каиды" Кари Ясина. Этопроизошло 19 марта в провинции Пактика в Афганистане в результате авиаудара сил ВВС США.

В результате авиаудара сил ВВС США в Афганистане уничтожен полевой командир запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" Кари Ясин. Об этом рассказали в пресс-службе Пентагона, передает ТАСС.

В американском Минобороны подчеркнули, что авианалет был совершен 19 марта в провинции Пактика. Уничтоженный Ясин был ответственен за гибель десятков "невинных людей, включая двух американских военнослужащих". В частности, этот влиятельный террорист "ответственен за атаку в 2009 году на автобус, в котором ехала команда по крикету Шри-Ланки". В тот раз погибли шесть пакистанских полицейских и два мирных жителя. Еще шесть членов команды пострадали.

По данным газеты Dawn, Ясин являлся одним из влиятельных полевых командиров террористической группировки "Аль-Каида на Индийском субконтиненте". Он был выходцем из пакистанской провинции Пенджаб. Сейчас там назначили за его голову награду в размере пяти миллионов пакистанских рупий (50 тысяч долларов).

Кроме того, Ясина подозревали в организации некоторых резонансных террористических атак, в том числе в неудачном покушении на экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа и нападении на штаб-квартиру пакистанской армии в Равалпинди.