Женская сборная России по керлингу впервые выиграла серебро ЧМ

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Сборная России по керлингу выиграла серебряные медали на женском чемпионате мира в Китае. В решающем противостоянии россиянки проиграли команде Канады со счетом 3:8. Ранее российские керлингистки трижды занимали третье место в аналогичных турнирах.

Женская сборная России по керлингу впервые заняла второе место на чемпионате мира в Китае. Об этом сообщает "Интерфакс".

В финале состязаний россиянки уступили команде Канады со счетом 3:8.

Таким образом, россиянки добились наивысшего достижения в своей истории. Ранее они трижды завоевывали бронзу. Благодаря успешному выступлению на чемпионате мира в Пекине, сборная России завоевала право выступить на Олимпиаде-2018.

По словам вице-премьера России Виталия Мутко, россиянки теперь будут в числе основных претендентов на медали Игр-2018 в корейском Пхенчхане. "Я смотрел практически все матчи, они провели их просто гроссмейстерски, поэтому я их могу только поздравить. У нас есть великолепная команда, но есть и вторая, которая выиграла чемпионат Европы. Керлинг у нас сейчас на подъеме, на хорошем счету, и думаю, эта команда имеет хорошие перспективы", - приводит слова Мутко ТАСС.

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