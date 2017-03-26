На кладбище в Москве нашли тело помощника депутата Госдумы

Теги: госдума Происшествие москва

В Москве на Котляковском кладбище найдено тело помощника депутата Госдумы. Рядом с ним лежал пневматический пистолет и записка, в которой он просил никого не винить в своей смерти. В СКР заявили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Тело помощника депутата Госдумы из фракции "Единая Россия" найдено на могиле его дочери на Котляковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тело мужчины нашли 24 марта у могилы дочери, которая скончалась в ноябре 2016 года. Рядом с ним лежал пневматический пистолет. Кроме того, при нем была обнаружена предсмертная записка, в которой он просил никого не винить в своей смерти.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.