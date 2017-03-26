В парках Москвы стартует фестиваль "Ворвись в весну"

Теги: Москва фестиваль парк

В воскресенье в парках Москвы открывает новый сезон фестиваль "Ворвись в весну". Гостей ожидают музыкальные программы, спортивные тренировки и экскурсии.

В парках Москвы 26 марта открывает новый сезон фестиваль "Ворвись в весну". С 12:00 до 16:00 посетителей ждут музыкальные программы, спортивные тренировки и экскурсии.

В воскресенье в парке "Сокольники" гостей будут встречать у главного входа жонглеры и ходулисты. В 12:00 на эстраде "Ротонда" начнется выступление духового оркестра. Кроме того, пройдут экскурсии "Невидимые Сокольники", на которых можно будет узнать, как охотились и развлекались русские цари и императоры, когда Петр I основал Майские гуляния, а также другие занимательные факты о парке.

Также на Фонтанной площади пройдет караоке-проект "Пой с миром в унисон". В нем ожидается участие около шести тысяч человек. Помимо этого, в парке "Сокольники" в рамках Фестиваля красоты и здоровья пройдут забеги, спортивные тренировки, квесты, в которых примут участие около 50 тысяч человек.

В то же время, в парке "Красная Пресня" отпразднуют "День воды". В шатре на Малом острове запланирована развлекательная программа: мастер-классы по изготовлению скворечников, плетению, рисованию от клуба "Свои тропки", опыты и лекции. Посетители смогут увидеть физико-химические опыты с песком, льдом, бумагой. Ожидается, что мероприятия посетят около 3,5 тысячи человек.

В Парке Горького пройдет фестиваль Most Weekend с выставкой спортивных ретро-автомобилей и музыкальной программой. На набережной будет установлен арт-объект "Ворвись в весну", а рядом гости парка смогут сфотографироваться.

В саду "Эрмитаж" для детей пройдет фестиваль "Каникулы Фест", посвященный началу школьных каникул. Кроме того, посетителей ждет игровая программа "По следам Белого Кролика", веселые спортивные конкурсы и мастер-классы, роспись пуантов и создание инсталляции "Дивный сад".

Кроме того, "День театра" устроят в парке "Бабушкинский", где пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от преподавателей "Культурного центра на Коминтерна". А в парке имени Боровика для посетителей проведут театральные мастер-классы, которые приурочены ко Дню работника культуры.

Ранее в семи парках города уже заработали пункты проката спортинвентаря. Велосипед, ролики, самокат и сегвей можно взять в парках Победы, "Красная Пресня", "Садовники" и "Кузьминки", в Измайловском, Перовском и Бабушкинском парках.