В Москве набирает популярность новый театральный жанр

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В понедельник, 27 марта, во всём мире будут отмечать День Театра. По такому случаю этой ночью в столице пройдёт традиционная акция. В ней примут участие больше 60 площадок, почтенную публику будут водить по закулисью, показывать экспериментальные спектакли. Впрочем, некоторым артистам и режиссёрам уже стало тесно на сцене и даже в зрительном зале. В Москве набирает популярность новый жанр - "иммерсивный театр", в котором действие происходит вокруг зрителя, а сам он становится его участником.

Вечер. Старинный особняк. Полумрак. И никакого намека на спектакль. Ни сцены, ни зрительного зала. Впрочем, здесь встречают. Люди в черном, которые сразу приглашают на кухню, угощают черными пельменями, конской колбасой, водкой. Подкрепились - пожалуйте дальше, передает "ТВ Центр".

В этом доме зрители должны играть по строгим правилам. Поскольку неизвестно, куда заведут дороги, обувь необходима - удобная, без каблуков. И никаких очков, потому что каждому выдадут специальную маску.

Произведение играют известное еще по школьной программе - "Дубровский" Пушкина. Назвали, правда - "Черный русский", намекая, что речь пойдет о той самой, темной стороне души. Увидеть все сцены спектакля не получится. Зрителей разбивают на группы, и по лестницам и лабиринтам одни следуют за Машей, другие - за Троекуровым, третьи - за Дубровским.

В этом особняке десять комнат, в которых живут и играют. В хлеву, например, пахнет самым настоящим сеном. Да и компания приятная.

Зрители попадают и в дремучий лес, и в роскошную спальню, и на бал. Что это - сон, спектакль, перформанс, мистерия, видео-арт? Абсолютный микс жанров. Актеры фантастически пластичны. Еще и поют, то русское народное, то гимны, то вдруг - техно. Зритель тут полностью подчиняется воле артистов. Идет, куда ведут. Делает - что говорят.

"Пришлось танцевать вальс с каким-то очень странным молодым человеком, который меня вытащил из толпы, и мне было очень страшно. Всегда, когда вы не знаете, что с вами будет в следующую минуту, и кто вас дернет за рукав, всегда – страшно", - сказала театральный критик Алла Шендерова.

Это не единственный особняк-спектакль в Москве. У Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре зрители вместе с персонажами блуждают по всему театру - в полном опасностей лесу. "Сон в летнюю ночь" - путешествие по Шекспиру. И в Дашковом переулке тоже маски, перемещения в пространстве - там уже пятьдесят комнат! И свои правила. Категорически запрещено говорить, шептаться. Не издавать ни звука, так будет лучше для всех.

А еще здесь - страшнее. "Привидений" Ибсена играют. И никто не водит за руку, каждый зритель выбирает свой путь.

"Мы не боимся спойлеров, потому что, как бы вы ни описывали ситуацию, в интернете там, да, как бы вы ни писали об этом шоу со стороны зрителя, вы никогда не напишете то, на что придет следующий человек. Каждый человек, который сюда входит, он входит на абсолютно разный, на лично свой спектакль", - отметил режиссер, продюсер, хореограф-постановщик иммерсивного шоу "Вернувшиеся" Мигель.

Как его только не называют: бродилка, квест, спектакль - променад! Всё это - иммерсивный театр. Иммерсия в переводе с английского - погружение, и зритель в этом театре не созерцатель, а действующее лицо!

Родоначальником жанра считают нью-йоркское шоу "Sleep No More". Оно уже более десяти лет популярно. Впрочем, формат-то не нов! Еще классики Мейерхольд, Евреинов, Эйзенштейн с ним экспериментировали. А в 1965 году Юрий Любимов присоединился, поставив спектакль-путешествие "Десять дней, которые потрясли мир". Для артистов иммерсивный спектакль - испытание и колоссальный опыт. На тренингах обучались особой технике взаимодействия со зрителем, йоге, биомеханике. Импровизировать приходится постоянно.

"Есть такая сцена, когда меня несут на руках, и я не вижу зрителей. И просто я чувствую, что какой-то мужчина взял мою руку и начал её целовать. Вот, и не всегда знаешь, как же отреагировать на это. Или девушка подошла, почему-то начала меня крестить, вот, и я её тоже как бы перекрестила...", - отметила актриса спектакля "Черный русский" Елена Николаева.

Зрители такие театральные эксперименты переживают по-разному. Некоторые сразу срывают маски, уходят. Других - затягивает, возвращаются снова и снова. Равнодушных нет.

Иммерсивные спектакли в Москве сейчас - на пике популярности, это уже целая индустрия. И она будет только набирать обороты, считают эксперты. Такой ажиотаж, как они объясняют, связан даже не с тем, что зрители в обычном театре заскучали, а с голодом. Эмоциональным, тактильным. Общение становится всё больше виртуальным. А хочется иногда вот так говорить, играть и жить - глаза в глаза.

Юлия Богоманшина, Марина Глебова, Дмитрий Панов и Владимир Черных, "ТВ Центр".