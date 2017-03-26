В Москве на подиуме блеснули супербабушки

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В Москве состоялась традиционная "Неделя моды". Наряды "от кутюр" на этот раз дизайнеры приготовили не только для девушек модельной внешности, как это обычно бывает. На подиуме блистали и модели "60 плюс". Модный прикид теперь может быть и у бабушек! Да такой, что более юные леди обзавидуются.

Таких моделей столичный подиум еще не видел. Ни длина ног, ни объем талии организаторов показа не интересовали. Ограничение лишь по возрасту – от 60 и старше! Впервые на неделе моды - дефиле от супербабушек, передает "ТВ Центр".

Для них самих это тоже дебют. Говорят, модельную грамоту освоили за месяц. И теперь на подиуме они держатся не хуже профессионалов. Отличают лишь блеск в глазах, и лучистая улыбка.

"Никогда ничего подобного я не видел ни на одном показе. Всегда ходят угрюмые длинные какие-то девицы, с какими-то стеклянными глазами. Эти женщины шли с таким достоинством, с такой уверенностью", - отметил музыкальный продюсер Бари Алибасов.

Покорили они не только медийных мужчин. Но и обычных женщин. Ровесницы в зале с удовольствием разглядывали наряды и мысленно примеряли их на себя.

"Красивая Россия", как назвала свою коллекцию дизайнер из Санкт-Петербурга Тамара Вашутина, исключительно для зрелых дам. Экстравагантность на торжественный случай. И оригинальность на каждый день. В приоритете летящий крой и черно-белая гамма.

"Черно-белое сразу освежает лицо и можно просто накрасить губы. И черно-белое молодит всегда", - сказала Тамара Вашутина.

Черно-белые тона, конечно дело вкуса, говорят дизайнеры. А вот стиль "бохо", всем дамам в летах точно придется по душе.

"Это такое платье не облегающее, пусть оно даже неровное. Где-то какие-то выпуклости. И оно дает свободу человеку", - сказала финалистка конкурса "Московская супербабушка - 2013" Галина Скаткова.

Впрочем, возрастные модели и коллекции одежды за "50 плюс" - давно уже мировой тренд. Правда, европейские модницы-старушки еще своим внучкам фору дадут.

"Тренды западные для возрастных женщин – там яркое, фриковое. Вот коллекцию, которую я видела, она в терракотово-малиново-желтой попугайской гамме. С совершенно необыкновенными головными уборами", - отметила дизайнер, руководитель Клуба "Супербабушка Москвы" Елена Федукович.

Не секрет, что стильной и модной мечтает быть любая женщина, невзирая на возраст и общественный статус. Правда, в силу разных причин не все решаются. Похоже, теперь нет поводов сомневаться. Разве, эти дамы – не яркий пример того, что и моде все возрасты покорны?

Марина Глебова, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".