Россия не будет искать замену Самойловой на "Евровидении"

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия не будет рассматривать предложение отправить на "Евровидение-2017" другого участника вместо Юлии Самойловой. Так он прокомментировал соответствующую идею вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко.

Россия не будет рассматривать идею вице-премьера Украины о замене участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой. Об этом написал в своем Facebook заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Принять его (предложение, - прим. ред.) – значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это – абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это – в принципе невозможно", - отметил Клинцевич на своей странице Facebook.

По его словам, Самойлова заслужила участие в конкурсе и замена ее на другого участника станет предательством.

Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что вместо Юлии Самойловой на песенный конкурс в Киев может поехать любой другой участник от России, у которого нет проблем с "украинским законодательством".

22 марта СБУ официально запретила Юлии Самойловой на три года посещать Украину из-за нарушения законодательства страны. Там считают, что россиянка, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление украинского правительства, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

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