В Берлине автомобиль врезался в группу велосипедистов

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Автомобиль врезался в группу велосипедистов в берлинском районе Ванзе. В результате пострадали около четырех человек.

В берлинском районе Ванзе автомобиль врезался в группу велосипедистов. Об этом сообщает ТАСС. В результате четыре человека пострадали.

Инцидент произошел примерно в 12:00 в воскресенье во время весенней велогонки, организованной Велосипедным спортивным клубом Шарлоттенбурга. Среди пострадавших есть велосипедисты, а также один из судей.

По мнению полиции, произошедшее не является терактом, а только несчастным случаем.

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