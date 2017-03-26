Более 500 человек эвакуировали из здания бизнес-центра в Москве
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В бизнес-центре на юге Москвы идет эвакуация. Людей выводят из здания из-за сообщений об угрозе взрыва. В результате на улицу вышли более 500 человек.
Более 500 человек эвакуировали из здания бизнес-центра на юге Москвы после поступления сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы города.
Собеседник агентства отметил, что эвакуация произошла по адресу Ленинская Слобода, дом 19.