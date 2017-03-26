МВД: на несанкционированный митинг в Москве пришло 8 тысяч человек

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В центре Москвы прошел несанкционированный митинг. В МВД сообщили, что участие в нем приняли около семи-восьми тысяч человек. В ходе акции были задержаны более 200 митингующих, в том числе, оппозиционер Алексей Навальный. Сейчас обстановка на месте проведения мероприятия спокойная.

В центре Москвы прошел несанкционированный митинг. Как передает сайт московского главка МВД, на Тверской улице и на прилегающих территориях находились около семи-восьми тысяч человек.

В ходе несогласованной акции, неизвестные распылили газ раздражающего действия на Пушкинской площади. "В настоящее время полицией проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное деяние", - добавили в МВД.

Сейчас обстановка спокойная. Люди двигаются по Тверской улице как в сторону центра, так и в сторону Пушкинской.

Между тем, в ходе несанкционированной акции были задержаны более 200 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования был задержан оппозиционер Алексей Навальный. Его доставили для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП России. Вместе с тем, в ГУ МВД не уточнили, о какой части статьи идет речь. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в зависимости от части, вменяемой оппозиционеру, ему грозит от штрафа до обязательных работ и административного ареста.

Ранее власти Москвы заявили, что шествие в центре города не санкционировано. Там отметили, что в случае, если мероприятие будет организовано, то его участники могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, власти Москвы предложили провести акцию в Сокольниках или Люблино. Однако организаторы мероприятия отказались от этого предложения.

С призывом не принимать участие в несогласованной акции выступила и столичная полиция, сообщает "Интерфакс". В МВД отметили, что личная безопасность граждан "может оказаться под угрозой".