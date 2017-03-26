Три человека погибли при столкновении поездов в Башкирии

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В результате столкновения поездов в Башкирии погибли три человека. Еще один пострадал. Трагедия произошла в городе Учалы.

Два товарных поезда столкнулись в Башкирии на территории Учалинского горно-обогатительного комбината. В результате погибли трое. Еще один человек пострадал, передает ТАСС.

В пресс-службе МЧС подчеркнули, что угрозы городу Учалы нет. В ликвидации последствий столкновения железнодорожных составов участвуют 27 человек и 11 единиц техники.