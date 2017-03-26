В Донбассе разбился вертолет ВСУ

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В районе населенного пункта Малиновка недалеко от Краматорска в Донецкой области разбился украинский военный вертолет Ми-2В. В результате происшествия экипаж погиб. По одной из версий, трагедия могла произойти из-за столкновения с линией электропередач.

Военный вертолет Ми-2В Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в районе населенного пункта Малиновка, который расположен рядом с Краматорском в Донецкой области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинское Минобороны, экипаж погиб.

На месте инцидента развернута поисково-спасательная операция. О количестве жертв не сообщается.

Как сообщает "Интерфакс", по факту падения вертолета назначено расследование. Согласно характеристикам Ми-2, экипаж машины состоит из одного пилота. Однако вертолет может перевозить 10 пассажиров или до восьми военнослужащих.