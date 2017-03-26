Киев сообщил о пяти погибших в катастрофе вертолета ВСУ в Донбассе

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В результате крушения вертолета Ми-2 под Краматорском погибли пять человек. Таковы предварительные данные Министерства обороны Украины о произошедшем.

Пять человек стали жертвами катастрофы вертолета Вооруженных сил Украины Ми-2 под Краматорском в Донецкой области. По словам спикера Минобороны Украины по вопросам так называемого АТО, Александра Мотузяника, таковы предварительные данные ведомства о произошедшем.

Среди погибших трое членов экипажа и два пассажира, передает сайт "112 Украина". На месте сейчас работают спасатели и офицеры штаба АТО.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Малиновка недалеко от Краматорска в Донецкой области разбился военный вертолет Ми-2В ВСУ. В результате происшествия погиб экипаж. По одной из версий, трагедия могла произойти из-за столкновения с линией электропередач.