Полицейский пострадал в ходе несанкционированного митинга в Москве

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Сотрудник полиции госпитализирован с черепно-мозговой травмой во время несанкционированного митинга в центре Москвы. Он получил удар по голове от одного из участников мероприятия.

Сотрудник полиции пострадал во время несогласованной акции в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

В столичном главке отметили, что во время несогласованного публичного мероприятия полицейский получил от одного из участников акции удар по голове. В итоге сотрудник полиции госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

О том, что в центре Москвы прошел несанкционированный митинг, стало известно ранее в воскресенье. На Тверской улице и на прилегающих территориях находились около семи-восьми тысяч человек.

Власти Москвы предупреждали, что шествие в центре города не санкционировано. Там отметили, что в случае, если мероприятие будет организовано, то его участники могут быть привлечены к ответственности. Также было предложено провести акцию в Сокольниках или Люблине, однако организаторы мероприятия отказались от этого предложения.