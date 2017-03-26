В Башкирии за сутки произошло два смертельных инцидента с поездами

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Второй смертельный инцидент с участием поезда произошел в Башкирии за сутки. В результате столкновения с железнодорожным составом погиб водитель автомобиля. Это произошло на регулируемом переезде.

Один человек погиб при столкновении поезда с автомобилем. Это произошло на регулируемом переезде в Башкирии, передает ТАСС со ссылкой на заместителя стерлитамакского транспортного прокурора Илью Шарафутдинова. Погибший был водителем автомобиля Lada Granta.

Других жертв и пострадавших в результате инцидента нет. После аварии движение на ветке не останавливалось. Локомотив не получил серьезных повреждений. По данному факту Стерлитамакская транспортная прокуратура начала проверку.

Это не первый смертельный инцидент с поездом в Башкирии за 26 марта. Ранее в городе Учалы столкнулись друг с другом два товарных поезда. В результате погибли трое. Еще один человек пострадал. Следственное управление СКР по Башкирии начало по данному факту доследственную проверку.