Депутат Госдумы рассказал о гибели своего помощника в Москве

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Депутат Госдумы Денис Москвин подтвердил информацию о гибели своего помощника Владислава Никифорука в Москве. Он также отметил, что скорбит вместе с семьей погибшего.

Депутат Госдумы Денис Москвин выразил соболезнования семье своего погибшего помощника Владислава Никифорука. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ужасная трагедия. Владислава нашли мертвым на могиле своей дочери, ушедшей из жизни несколько месяцев назад. Скорблю вместе с его семьей. — Денис Москвин (@MoskvinDP) 26 марта 2017 г.

В качестве предварительной версии смерти Никифорука правоохранительные органы рассматривают самоубийство, передает "Российская Газета". Мужчина погиб от огнестрельного ранения в голову.

Ранее сообщалось о том, что тело помощника депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" нашли на Котляковском кладбище в Москве. Там находится могила его дочери, которая умерла в ноябре 2016 года. Рядом с ним лежал пневматический пистолет и записка, в которой он просил никого не винить в своей смерти.

Как сообщает "Комсомольская правда", у погибшего остались жена и двое детей - 9 и 11 лет.