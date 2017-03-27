В Татарстане возбуждено дело по факту нападения на медика

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В Татарстане следователи устанавливают обстоятельства нападения на врача неотложки. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Инцидент произошел в Набережных Челнах. Бригада "скорой" прибыла на срочный вызов, чтобы оказать помощь пятимесячной девочке. В квартире медиков ждали отец ребенка и его сестра, которые распивали спиртное.

Вместо осмотра больного - нож в спину. Криминальная история произошла в Набережных Челнах в одном из поселков в черте города. Пятимесячной девочке родители вызвали "скорую". Но врач даже не успела осмотреть больного ребенка. На женщину с порога бросились с угрозами. Оказалось, она помешала застолью, передает "ТВ Центр".

"Когда медики приехали, женщина, являющаяся тетей заболевшего ребенка, которая распивала спиртные напитки вместе с отцом девочки, ранила сотрудника скорой помощи, нанеся ей удар ножом. В настоящее время нападавшая задержана. Пострадавшая женщина госпитализирована", - сообщил старший помощник руководителя Следственного Управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В состоянии средней тяжести за час до полуночи врач была доставлена в городскую больницу скорой медицинской помощи. Сейчас, говорят коллеги, её жизни ничто не угрожает.

"После проведенного объективного осмотра и проведенных диагностических мероприятий была взята на операционный стол. Выполнена первичная химическая обработка раны. На данный момент находится в одном из отделений БСМП. На сегодняшний день состояние у неё удовлетворительное. Получает лечебные манипуляции", - рассказала врач больницы скорой медицинской помощи города Набережные Челны Миннур Гайфутдинова.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство". И этот случай нападения на медработника стал третьим только за неделю. В Канске Красноярского края пациент напал на фельдшера, а в Кирове пьяный мужчина, угрожая ножом, пытался удерживать в квартире приехавших на вызов врачей. Защитить специалистов сферы здравоохранения призваны нововведения в уголовный кодекс. Депутаты предлагают ввести новое понятие - противодействие оказанию медицинской помощи. Уже прошли несколько чтений в Госдуме. Положительную оценку дал Верховный суд. На очереди комментарии от правительства и окончательное утверждение.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".