В Тыве из-за паводков произошло подтопление жилых домов

Теги: паводок тува Стихия

В Тыве сильные паводки привели к подтоплению множества жилых домов. Синоптики не исключают, что непогода в ближайшее время только усилится.

В республике Тыва резкое потепление спровоцировало ранние паводки. Сильней всего пострадал поселок Каа-Хем Кызылского района. Там произошло подтопление жилых домов и 36 участков придомовых территорий, передает "ТВ Центр".

Сейчас специальные бригады роют отводные каналы и откачивают воду. Начал работу оперативный штаб по контролю за паводковой обстановкой. К ликвидации последствий подтопления привлечены более 70 спасателей и 30 единиц техники.

Для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, подготовлены пункты временного размещения. Синоптики предупреждают, что потепление продолжится, поэтому не исключают, что паводок станет еще более мощным.