СМИ: в Сирии частично разрушена крупнейшая плотина Табка
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В ходе боёв у Ракки существенные повреждения получила крупнейшая в Сирии плотина Табка. Об этом сообщают СМИ.
Крупнейшая плотина в Сирии Табка на реке Евфрат могла получить серьезные повреждения в результате боев, которые идут при поддержке так называемой международной коалиции во главе с США, передает "ТВ Центр".
Как сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин", гидротехническое сооружение частично разрушено, его работа остановлена из-за того, что вышел из строя пункт управления. Причиной мог стать авиаудар или артобстрел.
Электростанция была построена в 1970-х годах при участии советских специалистов. Плотина ГЭС расположена на самом большом в стране водохранилище, поэтому ее разрушение обернется настоящей катастрофой.
А на западе арабской республики правительственные войска продолжают теснить боевиков - военные начали масштабное контрнаступление на позиции вооружённых формирований.
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