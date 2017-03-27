СМИ: в Сирии частично разрушена крупнейшая плотина Табка

Теги: обстрел ирак Сирийский конфликт терроризм иг

В ходе боёв у Ракки существенные повреждения получила крупнейшая в Сирии плотина Табка. Об этом сообщают СМИ.

Крупнейшая плотина в Сирии Табка на реке Евфрат могла получить серьезные повреждения в результате боев, которые идут при поддержке так называемой международной коалиции во главе с США, передает "ТВ Центр".

Как сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин", гидротехническое сооружение частично разрушено, его работа остановлена из-за того, что вышел из строя пункт управления. Причиной мог стать авиаудар или артобстрел.

Электростанция была построена в 1970-х годах при участии советских специалистов. Плотина ГЭС расположена на самом большом в стране водохранилище, поэтому ее разрушение обернется настоящей катастрофой.

А на западе арабской республики правительственные войска продолжают теснить боевиков - военные начали масштабное контрнаступление на позиции вооружённых формирований.

Читайте также:

Западные СМИ замалчивают нарушения международной коалиции в Сирии и Ираке

Россия передала жителям Сирии более 3 тонн гумпомощи за сутки

Россия и США заявили об отсутствии серьезных инцидентов в небе над Сирией