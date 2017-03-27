Скорая перевернулась в результате ДТП в центре Москвы. Видео

Теги: гибдд ДТП пострадавшие москва медицина

В центре столицы произошла авария с участием машины скорой помощи. В результате ДТП пострадали три человека. Инцидент произошел на Садово-Спасской улице. Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи, после чего автомобиль с медиками опрокинулся на бок.

Три человека пострадали в результате аварии с участием скорой помощи и легкового автомобиля в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу. В интернете появилась видеозапись с места происшествия.

"В результате аварии пострадали три человека. Все - пассажиры скорой помощи. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на Садово-Спасской улице. Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи. В результате столкновения, автомобиль с медиками опрокинулся на бок.